Госсекретарь США Рубио не поедет на переговоры о мире в Лондон – представитель Госдепа
Государственный секретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на переговорах о прекращении войны России против Украины, которые пройдут 23 апреля в Лондоне. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге 22 апреля.
"В данном конкретном случае, хотя встречи в Лондоне все еще происходят, он не будет присутствовать. Но это не заявление о встречах. Это заявление о логистических проблемах в его графике", – сказала она.
По словам Брюс, в Лондоне будет присутствовать спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог. Ранее, 22 апреля, в интервью Fox Business Network она сообщала, что отправляется в Лондон вместе с Рубио для продолжения переговоров.
"У Лондона есть потенциал, и это хорошая открытая дверь", – сказала она.
Отмечается, что не ясно, означает ли отсутствие госсекретаря на переговорах то, что США "занизили ожидания" от встречи.
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