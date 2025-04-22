Держсекретар США Рубіо не поїде на переговори про мир у Лондон – представник Держдепу

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Державний секретар США Марко Рубіо не буде присутнім на переговорах щодо припинення війни Росії проти України, які відбудуться 23 квітня у Лондоні. Про це заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс на брифінгу 22 квітня.

"У цьому конкретному випадку, хоча зустрічі в Лондоні все ще відбуваються, він не буде присутнім. Але це не заява щодо зустрічей. Це заява про логістичні проблеми у його графіку", – сказала вона.

За словами Брюс, у Лондоні буде присутній спецпредставник президента Дональда Трампа в Україні, генерал Кіт Келлог. Раніше, 22 квітня, в інтерв'ю Fox Business Network вона повідомляла, що вирушає до Лондона разом з Рубіо для продовження переговорів.

"У Лондона є потенціал, і це гарні відчинені двері", – сказала вона.

Зазначається, що не зрозуміло, чи відсутність держсекретаря на переговорах через те, що США "занизили очікування" від зустрічі.