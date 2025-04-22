У Кремлі заявили, що спецпосланець Трампа Віткофф знову збирається до Москви

Очікується, що Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії наступного тижня

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф має прибути до Москви цього тижня. Про це в коментарі російському пропагандистському медіа Інтерфакс повідомив помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

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Відповідаючи на запитання, чи чекають на Віткоффа у Москві цього тижня, Ушаков сказав: "Чекаємо".

Це буде його четвертий візит до Росії за час другого президентства Дональда Трампа. Наступна поїздка спецпосланця американського лідера до Росії відбудеться на фоні зустрічі в Лондоні 23 квітня, де США, Україна та європейські партнери обговорюватимуть можливі кроки для досягнення припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Про те, що Віткофф одразу після завтрашніх переговорів США, України та Європи, які відбудуться в Лондоні, може вирушити до Москви, писала днями газета Wall Street Journal.

15 квітня 2025 року Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, що тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій".

У відповідь 17 квітня Зеленський сказав, що Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони" й поширює наративи РФ.

18 квітня Віткофф сказав, що під час дискусії із Путіним той був "зациклений" на українській землі.