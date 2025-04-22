У Кремлі заявили, що спецпосланець Трампа Віткофф знову збирається до Москви
Спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф має прибути до Москви цього тижня. Про це в коментарі російському пропагандистському медіа Інтерфакс повідомив помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.
Відповідаючи на запитання, чи чекають на Віткоффа у Москві цього тижня, Ушаков сказав: "Чекаємо".
Це буде його четвертий візит до Росії за час другого президентства Дональда Трампа. Наступна поїздка спецпосланця американського лідера до Росії відбудеться на фоні зустрічі в Лондоні 23 квітня, де США, Україна та європейські партнери обговорюватимуть можливі кроки для досягнення припинення вогню у війні між Росією та Україною.
Про те, що Віткофф одразу після завтрашніх переговорів США, України та Європи, які відбудуться в Лондоні, може вирушити до Москви, писала днями газета Wall Street Journal.
- 15 квітня 2025 року Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, що тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій".
- У відповідь 17 квітня Зеленський сказав, що Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони" й поширює наративи РФ.
- 18 квітня Віткофф сказав, що під час дискусії із Путіним той був "зациклений" на українській землі.