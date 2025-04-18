Віткофф вважає, що Україні можна менше піклуватися про російськомовні регіони

На думку спецпосланця президента США, Росія може отримати деякі з окупованих областей і подбати про них

Стів Віткофф (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія може отримати частину територій, на які висуває права. У цьому разі Україна буде "менше піклуватися про російськомовні регіони". Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В інтерв'ю виданню Віткофф сказав, що під час дискусії із диктатором Володимиром Путіним той був "зациклений" на українській землі.

Спецпосланець президента США припустив, що Росія може отримати частину регіонів, "але не всі". У цьому разі Україна зможе "менше піклуватися про деякі регіони, якщо вони російськомовні".

"Коли ви починаєте дивитися на ці п'ять регіонів, що Росія дбає про них і, до речі, Україна дбає також, якщо деякі з них стануть більш російськомовними, чи не зможе Україна менше про них дбати?" – сказав він.