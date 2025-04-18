Виткофф считает, что Украине можно меньше заботиться о русскоязычных регионах
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия может получить часть территорий, на которые предъявляет права. В этом случае Украине будет "меньше заботиться о русскоязычных регионах". Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В интервью изданию Уиткофф сказал, что во время дискуссии с диктатором Владимиром Путиным он был "зациклен" на украинской земле.
Спецпосланник президента США предположил, что Россия может получить часть регионов, "но не все". В этом случае Украина сможет "меньше заботиться о некоторых регионах, если они русскоязычные".
"Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов, что Россия заботится о них и, кстати, Украина заботится также, если некоторые из них станут более русскоязычными, Украина сможет меньше о них заботиться", – сказал он.
- 15 апреля Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны против Украины является "пять территорий".
- В ответ 17 апреля Зеленский сказал, что Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны" и распространяет нарративы РФ.