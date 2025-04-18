Виткофф считает, что Украине можно меньше заботиться о русскоязычных регионах

По мнению спецпосланника президента США, Россия может получить некоторые из оккупированных областей и позаботиться о них

Стив Уиткофф (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия может получить часть территорий, на которые предъявляет права. В этом случае Украине будет "меньше заботиться о русскоязычных регионах". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В интервью изданию Уиткофф сказал, что во время дискуссии с диктатором Владимиром Путиным он был "зациклен" на украинской земле.

Спецпосланник президента США предположил, что Россия может получить часть регионов, "но не все". В этом случае Украина сможет "меньше заботиться о некоторых регионах, если они русскоязычные".

"Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов, что Россия заботится о них и, кстати, Украина заботится также, если некоторые из них станут более русскоязычными, Украина сможет меньше о них заботиться", – сказал он.