Ожидается, что Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию на следующей неделе

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф должен прибыть в Москву на этой неделе. Об этом в комментарии российскому пропагандистскому медиа Интерфакс сообщил помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе, Ушаков сказал: "Ждем".

Это будет его четвертый визит в Россию за время второго президентства Дональда Трампа. Следующая поездка спецпосланника американского лидера в Россию состоится на фоне встречи в Лондоне 23 апреля, где США, Украина и европейские партнеры будут обсуждать возможные шаги по достижению прекращения огня в войне между Россией и Украиной.

О том, что Уиткофф сразу после завтрашних переговоров США, Украины и Европы, которые состоятся в Лондоне, может отправиться в Москву, писала газета Wall Street Journal.

15 апреля 2025 года Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Путиным заявил, что "ключом" до завершения войны против Украины является "пять территорий".

В ответ 17 апреля Зеленский сказал, что Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны" и распространяет нарративы РФ.

18 апреля Уиткофф сказал, что во время дискуссии с Путиным тот был "зациклен" на украинской земле.