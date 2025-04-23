Reuters: Рубіо побоюється, що Україна прийме жорстку позицію і прогресу переговорів не буде

Марко Рубіо (Фото: ЕРА / JACK GUEZ)

Держсекретар США Марко Рубіо стурбований тим, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій у переговорах. Він вважає, що це може зробити будь-який прорив на мирних переговорах неможливим, повідомив неназваний європейський урядовець у коментарі Reuters.

Також неназвані європейські дипломати сказали, що минулого тижня було поставлено мету — сформулювати спільну позицію американців, європейців та українців. Це допомогло б наблизити Вашингтон до європейської та української позиції.

Однак деякі пропозиції американської сторони виявилися неприйнятними для Європи та України. Через це позиції сторін розділилися, повідомили численні співрозмовники.

Зокрема, йшлося про визнання Криму російською територією, що вже нібито привітали у Кремлі. За словами анонімних дипломатів, крім Криму є й інші "серйозні камені спотикання", як-от зняти санкції з РФ до завершення переговорів. Європа виступає рішуче проти.

Також є ідеї США, які, мабуть, можуть не сподобатися Росії. Два неназвані дипломати заявили, що США не підтримують російську вимогу про демілітаризацію України. Також Вашингтон не проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України.