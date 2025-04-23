Reuters: Рубіо побоюється, що Україна прийме жорстку позицію і прогресу переговорів не буде
Держсекретар США Марко Рубіо стурбований тим, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій у переговорах. Він вважає, що це може зробити будь-який прорив на мирних переговорах неможливим, повідомив неназваний європейський урядовець у коментарі Reuters.
Також неназвані європейські дипломати сказали, що минулого тижня було поставлено мету — сформулювати спільну позицію американців, європейців та українців. Це допомогло б наблизити Вашингтон до європейської та української позиції.
Однак деякі пропозиції американської сторони виявилися неприйнятними для Європи та України. Через це позиції сторін розділилися, повідомили численні співрозмовники.
Зокрема, йшлося про визнання Криму російською територією, що вже нібито привітали у Кремлі. За словами анонімних дипломатів, крім Криму є й інші "серйозні камені спотикання", як-от зняти санкції з РФ до завершення переговорів. Європа виступає рішуче проти.
Також є ідеї США, які, мабуть, можуть не сподобатися Росії. Два неназвані дипломати заявили, що США не підтримують російську вимогу про демілітаризацію України. Також Вашингтон не проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України.
- 22 квітня в Європі озвучили США свої "червоні лінії" щодо угоди між Україною та Росією, повідомив глава МЗС Франції.
- 23 квітня Axios повідомляло, що мирний план Трампа вимагає визнати окупацію Росії та відмову України від НАТО. Документ подано як "останню ініціативу" лідера США.
- За інформацією Sky News, глави МЗС п'яти країн відклали переговори у Лондоні. Як стверджує The New York Times, Рубіо не приїде нібито через питання Криму.