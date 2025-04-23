Українська делегація прибула до Лондона і вже зустрілася з британськими міністрами
Українські високопосадовці прибули до Лондона на переговори із представниками Європи та США. Про це повідомили учасники делегації – глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Дипломатичне відомство повідомило, що Сибіга та Умєров вже розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами – главою МЗС Британії Девідом Леммі та очільником британського Міністерства оборони Джоном Гілі.
Умєров зазначив, що "від зустрічі у Джидді до Лондона – наша мета незмінна: відданість стійкому та справедливому миру".
"Попри все, будемо працювати заради миру", – написав Єрмак.
Глава ОП анонсував зустріч з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають у британській столиці.
Він наголосив, що українська делегація говоритиме про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.
- 21 квітня Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.
- 22 квітня стало відомо, що держсекретаря США Марко Рубіо на них не буде. Речниця Держдепу заявила, що є "логістична проблема у графіку". Від США буде присутній спецпредставник по Україні генерал Кіт Келлог.
- За інформацією Sky News, Франція та Німеччина, ймовірно, відклали поїздку своїх глав МЗС на зустріч до Лондона після скасування візиту Рубіо.
- Водночас The New York Times пише, що Рубіо пропускає переговори нібито через те, що Зеленський "дає відсіч" пропозиції США про визнання Криму російським. Проте газета не вказала, звідки взяла цю інформацію.