Українська делегація прибула до Лондона і вже зустрілася з британськими міністрами

На переговорах не буде держсекретаря Рубіо, проте українські посадовці вже зустрілися з очільниками МЗС і Міноборони Британії

Фото: МЗС

Українські високопосадовці прибули до Лондона на переговори із представниками Європи та США. Про це повідомили учасники делегації – глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Дипломатичне відомство повідомило, що Сибіга та Умєров вже розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами – главою МЗС Британії Девідом Леммі та очільником британського Міністерства оборони Джоном Гілі.

Умєров зазначив, що "від зустрічі у Джидді до Лондона – наша мета незмінна: відданість стійкому та справедливому миру".

"Попри все, будемо працювати заради миру", – написав Єрмак.

Глава ОП анонсував зустріч з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають у британській столиці.

Він наголосив, що українська делегація говоритиме про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.