Украинская делегация прибыла в Лондон и уже встретилась с британскими министрами

На переговорах не будет госсекретаря Рубио, однако украинские чиновники уже встретились с главами МИД и Минобороны Британии

Фото: МИД

Украинские чиновники прибыли в Лондон на переговоры с представителями Европы и США. Об этом сообщили участники делегации – глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Дипломатическое ведомство сообщило, что Сибига и Умеров уже начали в Лондоне встречу с британскими коллегами – главой МИД Британии Дэвидом Лэмми и главой британского Министерства обороны Джоном Хили.

Умеров отметил, что "от встречи в Джидде до Лондона – наша цель неизменна: преданность стойкому и справедливому миру".

"Несмотря на все, будем работать ради мира", – написал Ермак.

Глава ОП анонсировал встречу с находящимися в британской столице американскими и европейскими собеседниками.

Он подчеркнул, что украинская делегация будет говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и стойкого мира.