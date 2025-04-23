Украинская делегация прибыла в Лондон и уже встретилась с британскими министрами
Украинские чиновники прибыли в Лондон на переговоры с представителями Европы и США. Об этом сообщили участники делегации – глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Дипломатическое ведомство сообщило, что Сибига и Умеров уже начали в Лондоне встречу с британскими коллегами – главой МИД Британии Дэвидом Лэмми и главой британского Министерства обороны Джоном Хили.
Умеров отметил, что "от встречи в Джидде до Лондона – наша цель неизменна: преданность стойкому и справедливому миру".
"Несмотря на все, будем работать ради мира", – написал Ермак.
Глава ОП анонсировал встречу с находящимися в британской столице американскими и европейскими собеседниками.
Он подчеркнул, что украинская делегация будет говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и стойкого мира.
- 21 апреля Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне с участием Украины, США, Франции и Британии.
- 22 апреля стало известно, что госсекретаря США Марка Рубио на них не будет. Спикер Госдепа заявила, что есть "логистическая проблема в графике". От США будет присутствовать спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог.
- По информации Sky News, Франция и Германия, предположительно, отложили поездку своих глав МИД на встречу в Лондон после отмены визита Рубио.
- В то же время The New York Times пишет, что Рубио пропускает переговоры якобы из-за того, что Зеленский "дает отпор" предложению США о признании Крыма российским. Однако газета не указала, откуда взяла эту информацию.