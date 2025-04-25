"Офіційних сигналів не отримували". У МЗС висловилися щодо можливого виходу США з переговорів

Речник МЗС Тихий заявив, що публічні заяви посадовців США про підготовку до виходу з переговорів це частина комунікаційної стратегії

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна не отримує офіційних дипломатичних сигналів про підготовку США до виходу з мирних переговорів. Київ розглядає подібні публічні заяви американських посадовців як частину комунікаційної стратегії. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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"Ми бачили публічні коментарі й сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії, тобто, надсилаючи публічно такі сигнали, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, пришвидшуючи його у такий спосіб", – сказав він.

Тихий наголосив, що офіційних сигналів щодо виходу Сполучених Штатів із мирних переговорів Україна не отримувала. За його словами, Київ не драматизує ці сигнали, оскільки розуміє, що йде складна робота.

"Лише вершечок айсберга – це публічні сигнали, що ви чуєте, а там відбувається дипломатія і, на жаль, частина дипломатії дійсно закрита", – підсумував речник українського зовнішньополітичного відомства.