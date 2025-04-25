"Мені дуже тривожно, з того що буде домовлено в непублічній частині. Оскільки в непублічній частині американці можуть дати Путіну якісь свої обіцянки стосовно нас", – каже ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтервʼю LIGA.net.

Що означає "мирний план" Дональда Трампа, що з ним робити Україні та Європі й про що Трамп може непублічно домовитися з Путіним. Про це і не тільки — в новому випуску "Клімкін пояснює" на YouТube-каналі LIGA.net.