"Мне очень тревожно, что будет договорено в непубличной части. Поскольку в непубличной части американцы могут дать Путину какие-то свои обещания по отношению к нам", – говорит экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

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Что означает мирный план Дональда Трампа, что с ним делать Украине и Европе и о чем Трамп может непублично договориться с Путиным. Об этом и не только – в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouТube-канале LIGA.net.