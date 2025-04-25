"Официальных сигналов не получали". МИД высказался о возможном выходе США из переговоров

Представитель МИД Тихий заявил, что публичные заявления чиновников США о подготовке к выходу из переговоров это часть коммуникационной стратегии

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина не получает официальные дипломатические сигналы о подготовке США к выходу из мирных переговоров. Киев рассматривает подобные публичные заявления американских чиновников как часть коммуникационной стратегии. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Мы видели публичные комментарии и сигналы, в частности от госсекретаря Марко Рубио. Считаем, что это часть именно коммуникационной стратегии, то есть, посылая публично такие сигналы, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс, ускоряя его таким образом", – сказал он.

Тихий подчеркнул, что официальных сигналов по выходу Соединенных Штатов из мирных переговоров Украина не получала. По его словам, Киев не драматизирует эти сигналы, потому что понимает, что идет сложная работа.

"Только верхушка айсберга – это публичные сигналы, что вы слышите, а там происходит дипломатия и, к сожалению, часть дипломатии действительно закрыта", – подытожил представитель украинского внешнеполитического ведомства.