Зеленський: Що суперечить Конституції – не може бути в домовленостях, новий документ у Трампа

Володимир Зеленський та Сиріл Рамафоса (Фото: ЕРА/KIM LUDBROOK)

Усе, що суперечить Конституції та цінностям України, не може бути прописано у будь-яких домовленостях, новий документ після зустрічі у Лондоні лежить на столі у президента США Дональда Трампа. Про це на пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив Володимир Зеленський.

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"Сполучені Штати запропонували своє бачення. У Лондоні була зустріч. Там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, й на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозицій США з'явився інший папір, і я вважаю, що сьогодні цей документ знаходиться на столі у президента Трампа", – сказав він.

Усе, що суперечить цінностям України або її Конституції, не може бути прописано у жодних домовленостях, наголосив Зеленський.