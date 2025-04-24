Зеленський: Що суперечить Конституції – не може бути в домовленостях, новий документ у Трампа
Усе, що суперечить Конституції та цінностям України, не може бути прописано у будь-яких домовленостях, новий документ після зустрічі у Лондоні лежить на столі у президента США Дональда Трампа. Про це на пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив Володимир Зеленський.
"Сполучені Штати запропонували своє бачення. У Лондоні була зустріч. Там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, й на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозицій США з'явився інший папір, і я вважаю, що сьогодні цей документ знаходиться на столі у президента Трампа", – сказав він.
Усе, що суперечить цінностям України або її Конституції, не може бути прописано у жодних домовленостях, наголосив Зеленський.
- 21 квітня 2025 року президент Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.
- 22 квітня стало відомо, що держсекретаря США Рубіо на них не буде. Речниця Держдепу заявила, що є "логістична проблема у графіку". Від США буде присутній спецпредставник по Україні генерал Кіт Келлог.
- З боку України в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Пізніше за підсумками переговорів з Келлогом глава ОП Єрмак заявив, що українська команда донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.