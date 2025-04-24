Зеленский: Противоречащее Конституции не будет в договоренностях, новый документ у Трампа

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса (Фото: ЕРА/KIM LUDBROOK)

Все, что противоречит Конституции и ценностям Украины, не может быть прописано ни в каких договоренностях, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у президента США Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой заявил Владимир Зеленский.

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"Соединенные Штаты предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители Соединенных Штатов поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложений США появилась другая бумага, и я считаю, что сегодня этот документ находится на столе у президента Трампа", – сказал он.

Все, что противоречит ценностям Украины или ее Конституции, не может быть прописано ни в каких договоренностях, подчеркнул Зеленский.