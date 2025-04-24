Зеленский: Противоречащее Конституции не будет в договоренностях, новый документ у Трампа
Все, что противоречит Конституции и ценностям Украины, не может быть прописано ни в каких договоренностях, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у президента США Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой заявил Владимир Зеленский.
"Соединенные Штаты предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители Соединенных Штатов поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложений США появилась другая бумага, и я считаю, что сегодня этот документ находится на столе у президента Трампа", – сказал он.
Все, что противоречит ценностям Украины или ее Конституции, не может быть прописано ни в каких договоренностях, подчеркнул Зеленский.
- 21 апреля 2025 года президент Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне с участием Украины, США, Франции и Британии.
- 22 апреля стало известно, что госсекретаря США Рубио на них не будет. Представитель Госдепа заявила, что есть "логистическая проблема в графике". От США присутствует спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог.
- Со стороны Украины во встрече приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
- Позже по итогам переговоров с Келлогом глава ОП Ермак заявил, что украинская команда донесла свою позицию и отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира.