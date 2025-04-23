Украинская делегация встретилась с Келлогом в Лондоне
Украинская делегация встретилась со спецпосланником американского президента Китом Келлогом в Лондоне 23 апреля. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", – рассказал глава Минобороны.
Позже глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что украинская команда донесла свою позицию и отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира.
"Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", – добавил глава Минобороны.
Министр иностранных дел Андрей Сибига добавил, что Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны.
- 21 апреля 2025 г. президент Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне с участием Украины, США, Франции и Британии.
- 22 апреля стало известно, что госсекретаря США Рубио на них не будет. Представитель Госдепа заявила, что есть "логистическая проблема в графике". От США присутствует спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог.
- Со стороны Украины во встрече приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
- С советниками по национальной безопасности и внешней политике Великобритании, Германии и Франции Украина договорилась о дальнейших регулярных консультациях для достижения справедливого мира.