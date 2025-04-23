Украинская делегация встретилась с Келлогом в Лондоне

Спецпосланник Трампа прибыл в Лондон 23 апреля, где у него состоялись переговоры с представителями Украины

Делегации Украины, стран-участниц "коалиции желающих" и США (Фото: МИД)

Украинская делегация встретилась со спецпосланником американского президента Китом Келлогом в Лондоне 23 апреля. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров.

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"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", – рассказал глава Минобороны.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что украинская команда донесла свою позицию и отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира.

"Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", – добавил глава Минобороны.

Министр иностранных дел Андрей Сибига добавил, что Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны.