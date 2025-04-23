Українська делегація таки зустрілася з Келлогом у Лондоні
Українська делегація зустрілася зі спецпосланцем американського президента Кітом Келлогом у Лондоні 23 квітня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров.
"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною й успішною", – розповів глава Міноборони.
Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що українська команда донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.
"Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа", – додав глава Міноборони.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав, що Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни.
- 21 квітня 2025 року президент Зеленський анонсував переговори у Лондоні за участю України, США, Франції та Британії.
- 22 квітня стало відомо, що держсекретаря США Рубіо на них не буде. Речниця Держдепу заявила, що є "логістична проблема у графіку". Від США буде присутній спецпредставник по Україні генерал Кіт Келлог.
- З боку України в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини та Франції Україна домовилась про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру.