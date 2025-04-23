Українська делегація таки зустрілася з Келлогом у Лондоні

Спецпосланець Трампа прибув до Лондона 23 квітня, де у нього відбулися переговори з представниками України

Делегації України, країн-учасниць "коаліції охочих" та США (Фото: МЗС)

Українська делегація зустрілася зі спецпосланцем американського президента Кітом Келлогом у Лондоні 23 квітня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною й успішною", – розповів глава Міноборони.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що українська команда донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.

"Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа", – додав глава Міноборони.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав, що Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни.