Украина без Крыма, но с ЗАЭС. В Reuters опубликовали полный текст "мирного плана" Трампа
Агентство Reuters получило полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной.
Журналисты подчеркнули, что публикуют документ без изменений. Он содержит четкие условия, являющиеся "окончательным предложением" Вашингтона для обеих сторон.
В первую очередь, Соединенные Штаты выступают за установление постоянного прекращения огня между Россией и Украиной, а также за немедленное начало переговоров по его практическому внедрению. При этом Украина получит "надежные гарантии безопасности" и возможность присоединения к Евросоюзу, но не будет иметь права на вступление в НАТО.
По территориальным вопросам США де-юре признают российский контроль над Крымом, а также де-факто признают российский контроль над Луганской областью и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Предполагается, что Украина возвращает временно оккупированные территории Харьковской области. Также возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через американский контроль и управление станцией – электроэнергия с нее распределяется между обеими сторонами.
По документу, Украина еще получает контроль над Кинбурнской косой и беспрепятственный доступ к Днепру.
Что касается экономической части, согласно плану, который представил Уиткофф, предусмотрено заключение соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, а также возобновление финансовой поддержки для послевоенного восстановления страны.
Кроме того, планом предусмотрено снятие санкций, введенных против России с 2014 года. Также речь идет о будущем экономическом сотрудничестве между США и Россией, в частности, в энергетике и других отраслях промышленности.
- 23 апреля 2025 года в Лондоне состоялся ряд встреч. Украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Германии и Франции. Впоследствии украинцы встретились со спецпосланником американского президента Келлогом.
- 24 апреля Зеленский заявил, что все, что противоречит Конституции и ценностям Украины, не может быть прописано в каких-либо договоренностях, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у Трампа.