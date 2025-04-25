Украина без Крыма, но с ЗАЭС. В Reuters опубликовали полный текст "мирного плана" Трампа

Документ был опубликован без изменений. Согласно ему, Украина не получит контроль над Крымом и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Агентство Reuters получило полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Журналисты подчеркнули, что публикуют документ без изменений. Он содержит четкие условия, являющиеся "окончательным предложением" Вашингтона для обеих сторон.

В первую очередь, Соединенные Штаты выступают за установление постоянного прекращения огня между Россией и Украиной, а также за немедленное начало переговоров по его практическому внедрению. При этом Украина получит "надежные гарантии безопасности" и возможность присоединения к Евросоюзу, но не будет иметь права на вступление в НАТО.

По территориальным вопросам США де-юре признают российский контроль над Крымом, а также де-факто признают российский контроль над Луганской областью и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Предполагается, что Украина возвращает временно оккупированные территории Харьковской области. Также возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через американский контроль и управление станцией – электроэнергия с нее распределяется между обеими сторонами.

По документу, Украина еще получает контроль над Кинбурнской косой и беспрепятственный доступ к Днепру.

Что касается экономической части, согласно плану, который представил Уиткофф, предусмотрено заключение соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, а также возобновление финансовой поддержки для послевоенного восстановления страны.

Кроме того, планом предусмотрено снятие санкций, введенных против России с 2014 года. Также речь идет о будущем экономическом сотрудничестве между США и Россией, в частности, в энергетике и других отраслях промышленности.