У Путина заявили о готовности к переговорам с Украиной "без условий"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин якобы подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий" во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом 26 апреля. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, передают пропагандисты РФ.

Песков утверждает, что Путин подтвердил Виткоффу "готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий".

Накануне помощник диктатора по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Путин и спецпосланник обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.

Ранее российский режим постоянно заявлял о якобы нелегитимности украинской власти, а в марте Путин даже предложил "временное управление ООН" для Украины.

Накануне Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.

В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много". Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".

Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми санкциями после последних российских ударов по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.