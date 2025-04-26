У Путіна заявили про готовність до переговорів з Україною "без умов"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін нібито підтвердив готовність Москви до переговорів з Києвом "без попередніх умов" під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом 26 квітня. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають пропагандисти РФ.

Пєсков стверджує, що Путін підтвердив Віткоффу "готовність Росії до переговорів з Україною без попередніх умов".

Напередодні помічник диктатора із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Путін та спецпосланець обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.

Раніше російський режим постійно заявляв про нібито нелегітимність української влади, а у березні Путін навіть запропонував "тимчасове управління ООН" для України.

Напередодні Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато". Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".

Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими санкціями після останніх російських ударів по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.