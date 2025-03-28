У відповідь Путіну Україна запропонувала управління ООН у Росії: Починаючи з Воркути

Речник МЗС зауважив, що жителі міста виграли б від будь-якого управління, окрім нинішнього

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

У відповідь на нову заяву диктатора Володимира Путіна, Міністерство закордонних справ України запропонувало ввести тимчасове управління ООН в Росії. Про це заявив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий у соцмережі X.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він висловив контрпропозицію: ввести тимчасове управління Організації у РФ, починаючи з міста Воркута.

"Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого управління, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України", – зауважив Тихий.

Чиновник додав фото з цього російського міста:

27 березня Путін запропонував ввести в Україні тимчасову владу під егідою ООН, нібито, аби провести вибори й привести до влади "дієздатний уряд".

Радник президента Зеленського з комунікацій Литвин заявив, що Путіну варто "прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність". Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що диктатор робить усе, аби затягнути й зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не зацікавлений.

У Білому домі заявили, що правління в Україні визначається її Конституцією й народом.