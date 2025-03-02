Лавров вийшов з черговою антисемітською заявою про Зеленського. Україна відповіла

Країна закликає Ізраїль та єврейські організації по всьому світу "засудити неодноразову і обурливу брехню" голови МЗС Росії

Сергій Лавров (Фото: EPA)

Україна засудила та назвала антисемітизмом нову заяву міністра закордонних справ РФ Серія Лаврова щодо президента Володимира Зеленського. Такий допис опублікував речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.

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Напередодні Лавров заявив, що Зеленський нібито є "чистим нацистом" та "зрадником єврейського народу".

Тихий нагадав, що у 2022-му голова МЗС Росії стверджував, що у нацистського диктатора Адольфа Гітлера буцімто "була європейська кров".

"Подібні заяви не просто божевільні. Їх потрібно називати тим, чим вони є насправді: антисемітизмом", – наголосив речник.

Україна закликає Ізраїль та єврейські організації по всьому світу "засудити неодноразову і обурливу брехню Лаврова", зауважив посадовець.

У травні 2022 року Лавров, намагаючись довести необхідність "денацифікації" України, назвав євреїв "найбільшими антисемітами" і заявив про те, що "у Гітлера була єврейська кров". Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід у відповідь звинуватив Лаврова в расизмі.

У січні 2023-го поплічник Путіна заявив, що США нібито "сколотили антиросійську коаліцію" як Наполеон та Гітлер, й буцімто за допомогою України ведуть війну та хочуть остаточного вирішення "російського питання" – так само, як нацистський диктатор хотів остаточно вирішити "єврейське питання". Білий дім назвав ці слова "справді образливими", Україна теж їх засудила.