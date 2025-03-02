Росія заявила про ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Україна відреагувала

ЗАЕС (Ілюстративне фото: Facebook-акаунт станції)

Російські пропагандисти заявили про ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції без погодження з Україною. Міністерство закордонних справ розцінило ці дії не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію співробітників.

У заяві йдеться, що МЗС засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

У відомстві наголосили, що Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди, а також нехтувати резолюціями Генасамблеї Організації об’єднаних націй.

Там додали, що ситуація на окупованій Росією ЗАЕС стала особливим прикладом такого російського шантажу. Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском у зоні підвищених ризиків.

"Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", – констатували в МЗС.

Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами.

"Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи агентство погодитися на російські умови. Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками агентства", – йдеться в заяві.

Україна надіслала ноту протесту керівництву МАГАТЕ. Українська сторона також винесе питання шантажу РФ на засідання Ради керівників МАГАТЕ вже найближчими днями.

У МЗС наголосили, що діяльність міжнародних організацій на території України має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН.

Київ закликав міжнародні організації зайняти тверду позицію, відмовитися від виконання нав’язаних Росією умов та вжити заходів для збереження власного авторитету, незалежності та неупередженості.

Раніше російські пропагандисти із посиланням на корпорацію "Росатом" повідомили, що нібито МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, однак через захоплені РФ території.

4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар та ЗАЕС поряд з містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя – у світі.

12 лютого 2025 року повідомлялося, що Росія вдруге поспіль зірвала планову ротацію експертів МАГАТЕ на станції. РФ традиційно звинуватила у цьому Україну.