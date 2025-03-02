Россия заявила о ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Украина отреагировала

ЗАЭС (Иллюстративное фото: Facebook-аккаунт станции)

Российские пропагандисты заявили о ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции без согласования с Украиной. Министерство иностранных дел расценило эти действия не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию сотрудников.

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В заявлении говорится, что МИД осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях.

В ведомстве подчеркнули, что Россия целенаправленно создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения, а также пренебрегать резолюциями Генассамблеи Организации объединенных наций.

Там добавили, что ситуация на оккупированной Россией ЗАЭС стала особым примером такого российского шантажа. Россия фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок, держа людей под беспрецедентным психологическим давлением в зоне повышенных рисков.

"Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их в качестве инструмента политического давления на международное сообщество", – констатировали в МИД.

Украина неоднократно предлагала безопасный и законный маршрут ротации через подконтрольную территорию. Однако Москва систематически отказывала МАГАТЭ в предоставлении гарантий безопасности по этим условиям.

"Кремль намеренно блокировал безопасный выезд специалистов через подконтрольную Украине территорию, заставляя агентство согласиться на российские условия. Расцениваем действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, являющихся сотрудниками агентства", – говорится в заявлении.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ. Украинская сторона также вынесет вопрос шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни.

В МИД подчеркнули, что деятельность международных организаций на территории Украины должна осуществляться исключительно в соответствии с украинским законодательством, нормами международного права и принципами ООН.

Киев призвал международные организации занять жесткую позицию, отказаться от выполнения навязанных Россией условий и принять меры по сохранению собственного авторитета, независимости и беспристрастности.

Ранее российские пропагандисты со ссылкой на корпорацию "Росатом" сообщили, что якобы МАГАТЭ провело ротацию своего персонала на временно оккупированной Запорожской АЭС, однако через захваченные РФ территории.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.

12 февраля 2025 года сообщалось, что Россия во второй раз подряд сорвала плановую ротацию экспертов МАГАТЭ на станции. РФ традиционно обвинила в этом Украину.