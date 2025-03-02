Лавров вышел с очередным антисемитским заявлением о Зеленском. Украина ответила

Страна призывает Израиль и еврейские организации по всему миру "осудить неоднократную и возмутительную ложь" главы МИД России

Сергей Лавров (Фото: EPA)

Украина осудила и назвала антисемитизмом новое заявление министра иностранных дел РФ Серия Лаврова в отношении президента Владимира Зеленского. Такое сообщение опубликовал спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.

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Накануне Лавров заявил, что Зеленский якобы "чистый нацист" и "изменник еврейского народа".

Тихий напомнил, что в 2022-м глава МИД России утверждал, что у нацистского диктатора Адольфа Гитлера якобы "была европейская кровь".

"Подобные заявления не просто безумны. Их нужно называть тем, чем они на самом деле: антисемитизм", – подчеркнул спикер.

Украина призывает Израиль и еврейские организации по всему миру "осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова", отметил чиновник.

В мае 2022 года Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, назвал евреев "наибольшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид в ответ обвинил Лаврова в расизме.

В январе 2023-го приспешник Путина заявил, что США якобы "сколотили антироссийскую коалицию" как Наполеон и Гитлер, и якобы с помощью Украины ведут войну и хотят окончательного решения "российского вопроса" – так же, как нацистский диктатор хотел окончательно решить "еврейский вопрос". Белый дом назвал эти слова "действительно оскорбительными", Украина тоже их осудила.