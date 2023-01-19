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Украина призвала Израиль отреагировать на антисемитское заявление Лаврова

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 12:54
Украина призвала Израиль отреагировать на антисемитское заявление Лаврова - Фото
Сергей Лавров (Фото: EPA)

МИД призвал власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное "позорное заявление" министра иностранных дел страны-террориста РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Согласно сообщению российского пропагандистского ресурса РИА Новости, на пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США якобы сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей – окончательное решение "российского вопроса" – так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".

В среду Белый дом назвал "действительно оскорбительным" заявление Лаврова, передает Reuters.

"Это абсурдно настолько, что на это не стоит обращать внимания, разве что на действительно оскорбительную манеру, которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста", – сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

В МИД Украины решительно осудили "позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста".

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос", – написал пресс-секретарь МИД.

Он отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на "глубоко укорененный антисемитизм российских элит".

"Приветствуем быструю реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова", – говорится в сообщении Николенко.

"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", – добавил представитель МИД.

  • 1 мая Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, назвал евреев "самыми большими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид в ответ обвинил Лаврова в расизме.

Вадим Ребрина
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США Израиль МИД Сергей Лавров антисемитизм адольф гитлер
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