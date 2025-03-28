В ответ Путину Украина предложила управление ООН в России: Начиная с Воркуты

Спикер МИД отметил, что жители города выиграли бы от любого управления, кроме нынешнего

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В ответ на новое заявление диктатора Владимира Путина Министерство иностранных дел Украины предложило ввести временное управление ООН в России. Об этом заявил спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий в соцсети X.

Он высказал контрпредложение: ввести временное управление Организации в РФ, начиная с города Воркута.

"Кажется, что местные жители очень бы выиграли от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", – отметил Тихий.

Чиновник добавил фото из этого российского города:

27 марта Путин предложил ввести в Украине временную власть под эгидой ООН, якобы, чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство".

Советник президента Зеленского по коммуникациям Литвин заявил, что Путину следует "принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность". Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что диктатор делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован.

В Белом доме заявили, что власть в Украине определяется ее Конституцией и народом.