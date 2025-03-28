В ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об управлении под эгидой ООН в Украине

В США утверждают, что правление в Украине определяется ее Конституцией и народом

Владимир Путин (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин предложил в Украине временную власть под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство". В Офисе президента и Белом доме отреагировали на заявление диктатора РФ.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин написал в социальной сети X (бывший Twitter), что Путину следует "принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность".

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность – если только такие таблетки все еще на него действуют", — написал Литвин.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что Путин делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован.

По мнению Коваленко, именно поэтому он "постоянно выдвигает какие-то безумные идеи и требования".

"Сузить его поле для маневров возможно через жесткие экономические ограничения для России и усиление Украины. Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", – написал глава ЦПД.

На заявление российского диктатора ответили в Белом доме. В комментарии агентству Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что правление в Украине определяется Конституцией и народом страны.

Вечером 27 марта Путин во время поездки в Мурманск предложил ввести временное управление в Украине под эгидой ООН, чтобы за это время провести президентские выборы, а затем уже заключать мирное соглашение.

По его словам, он хочет обсудить это с Соединенными Штатами, Европой и российскими "партнерами и друзьями". Диктатор РФ добавил, что "это один из вариантов" и привел пример с бывшей Югославией и Новой Гвинеей.

"Для чего? Чтобы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, имеющее доверие народа. И потом уже с ними начинать мирные переговоры, подписывать легитимные документы, которые будут признаваться во всем мире", – сказал Путин.