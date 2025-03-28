В ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об управлении под эгидой ООН в Украине
Российский диктатор Владимир Путин предложил в Украине временную власть под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство". В Офисе президента и Белом доме отреагировали на заявление диктатора РФ.
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин написал в социальной сети X (бывший Twitter), что Путину следует "принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность".
"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность – если только такие таблетки все еще на него действуют", — написал Литвин.
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что Путин делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован.
По мнению Коваленко, именно поэтому он "постоянно выдвигает какие-то безумные идеи и требования".
"Сузить его поле для маневров возможно через жесткие экономические ограничения для России и усиление Украины. Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", – написал глава ЦПД.
На заявление российского диктатора ответили в Белом доме. В комментарии агентству Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что правление в Украине определяется Конституцией и народом страны.
Вечером 27 марта Путин во время поездки в Мурманск предложил ввести временное управление в Украине под эгидой ООН, чтобы за это время провести президентские выборы, а затем уже заключать мирное соглашение.
По его словам, он хочет обсудить это с Соединенными Штатами, Европой и российскими "партнерами и друзьями". Диктатор РФ добавил, что "это один из вариантов" и привел пример с бывшей Югославией и Новой Гвинеей.
"Для чего? Чтобы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, имеющее доверие народа. И потом уже с ними начинать мирные переговоры, подписывать легитимные документы, которые будут признаваться во всем мире", – сказал Путин.
- 18 февраля после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- Зеленский сообщил, что американский лидер озвучил российскую дезинформацию. После этого Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов". Впрочем, уже 27 февраля лидер Штатов заявил, что не помнит своих слов о "диктаторе" Зеленском.
- Если бы не было войны, то парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023-го, первый тур выборов президента – в марте 2024 года, а местные выборы – в октябре 2025-го. Однако это не позволяет сделать законодательство. Украинские власти последовательно выступают за то, что выборы должны состояться после окончания военного положения.