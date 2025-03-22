У Трампа заявили, что Украина согласилась провести выборы
Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что в Украине пройдут выборы, но не привел других деталей. Об этом чиновник рассказал в интервью пророссийскому американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
Ведущий напомнил российскую позицию о том, что президент Владимир Зеленский якобы нелегитимен из-за отсутствия выборов во время войны, и поэтому Москва не хочет заключать с ним никакого мирного соглашения.
Виткофф подтвердил, что в Украине пройдут выборы.
"Да. Они [украинцы] на это согласились. В Украине будут выборы", – рассказал спецпосланник.
В то же время, чиновник не привел других подробностей, когда именно эти выборы состоятся.
- 18 февраля после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- Зеленский сообщил, что американский лидер озвучил российскую дезинформацию. После этого Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов". Впрочем, уже 27 февраля лидер Штатов заявил, что не помнит своих слов о "диктаторе" Зеленском.
- Если бы не было войны, то парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023-го, первый тур выборов президента – в марте 2024 года, а местные выборы – в октябре 2025-го. Однако это не позволяет сделать законодательство. Украинские власти последовательно выступают за то, что выборы должны состояться после окончания военного положения.