У Трампа заявили, что Украина согласилась провести выборы

Виткофф не уточнил, когда именно они состоятся

Стив Виткофф (Скриншот из видео)

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что в Украине пройдут выборы, но не привел других деталей. Об этом чиновник рассказал в интервью пророссийскому американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

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Ведущий напомнил российскую позицию о том, что президент Владимир Зеленский якобы нелегитимен из-за отсутствия выборов во время войны, и поэтому Москва не хочет заключать с ним никакого мирного соглашения.

Виткофф подтвердил, что в Украине пройдут выборы.

"Да. Они [украинцы] на это согласились. В Украине будут выборы", – рассказал спецпосланник.

В то же время, чиновник не привел других подробностей, когда именно эти выборы состоятся.