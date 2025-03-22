У Трампа заявили, що Україна погодилася провести вибори
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що в Україні пройдуть вибори, але не навів інших деталей. Про це посадовець розповів в інтерв'ю проросійському американському пропагандисту Такеру Карлсону.
Ведучий нагадав російську позицію про те, що президент Володимир Зеленський нібито є нелегітимним через відсутність виборів під час війни, й через це Москва не хоче укладати з ним жодної мирної угоди.
Віткофф підтвердив, що в Україні пройдуть вибори.
"Так. Вони [українці] на це погодилися. В Україні будуть вибори", – розповів спецпосланець.
Водночас чиновник не навів інших подробиць, коли саме ці вибори відбудуться.
- 18 лютого після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- Натомість Зеленський повідомив, що американський лідер озвучив російську дезінформацію. Після цього Трамп назвав президента України "диктатором без виборів". Утім, вже 27 лютого лідер Штатів заявив, що не пам'ятає своїх слів про "диктатора" Зеленського.
- Якби не було війни, то парламентські вибори мали відбутися у жовтні 2023-го, перший тур виборів президента – у березні 2024 року, а місцеві вибори – у жовтні 2025-го. Проте цього не дозволяє зробити законодавство. Українська влада послідовно виступає за те, що вибори мають відбутися після закінчення воєнного стану.