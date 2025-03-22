У Трампа заявили, що Україна погодилася провести вибори

Віткофф не уточнив, коли саме вони відбудуться

Стів Віткофф (Скриншот з відео)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що в Україні пройдуть вибори, але не навів інших деталей. Про це посадовець розповів в інтерв'ю проросійському американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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Ведучий нагадав російську позицію про те, що президент Володимир Зеленський нібито є нелегітимним через відсутність виборів під час війни, й через це Москва не хоче укладати з ним жодної мирної угоди.

Віткофф підтвердив, що в Україні пройдуть вибори.

"Так. Вони [українці] на це погодилися. В Україні будуть вибори", – розповів спецпосланець.

Водночас чиновник не навів інших подробиць, коли саме ці вибори відбудуться.