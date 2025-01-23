Зеленский о выборах: Давайте сделаем все, чтобы местные прошли осенью

Президент напомнил, что выборы во время войны нельзя провести согласно законодательству

Владимир Зеленский (Фото: MICHAEL BUHOLZER/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что все выборы в Украине состоятся по завершении войны согласно законодательству. Об этом политик рассказал в интервью агентству Bloomberg.

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"Согласно нашему законодательству, как только закончится война, все выборы будут. [Местные выборы] то же самое. Они должны быть осенью. Давайте сделаем все, чтобы местные выборы были согласно законодательству, а согласно законодательству война должна закончиться, и тогда [будут] выборы", – заявил Зеленский.

Глава государства призвал сделать все, чтобы война закончилась, а после этого "будут и все выборы и все остальное".

Ранее президент заявил, что не знает, будет ли снова баллотироваться на этот пост. Он отметил, что это будет зависеть от того, как завершится война.

Что касается возможных кандидатов, то Зеленский считает, что баллотироваться в президенты в будущем может большое количество людей, в том числе известных. Однако он отметил, что потенциальным кандидатам лучше сосредоточиться на помощи Украине, а не начинать предвыборную кампанию.