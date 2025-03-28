В ОП та Білому домі відповіли на заяву Путіна щодо управління під егідою ООН в Україні

У США стверджують, що правління в Україні визначається її Конституцією та народом

Володимир Путін (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін запропонував в Україні тимчасову владу під егідою Організації Об’єднаних Націй, щоб провести вибори й привести до влади "дієздатний уряд". В Офісі президента та Білому домі відреагували на заяву диктатора РФ.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин написав в соціальній мережі X (колишній Twitter), що Путіну варто "прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність".

"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність – якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють", – написав Литвин.

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко зазначив, що Путін робить все, аби затягнути й зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не зацікавлений.

На думку Коваленка, саме тому він "постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги".

"Звузити його поле для маневрів можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України. Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь", – написав глава ЦПД.

На заяву російського диктатора відповіли в Білому домі. У коментарі агентству Reuters представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що правління в Україні визначається її Конституцією та народом країни.

Увечері 27 березня Путін під час поїздки до Мурманська запропонував запровадити тимчасове управління в Україні під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду.

За його словами, він хоче це обговорити зі Сполученими Штатами, Європою та російськими "партнерами й друзями". Диктатор РФ додав, що "це один із варіантів" і навів приклад з колишньою Югославією та Новою Гвінеєю.

"Для чого? Щоб провести демократичні вибори й привести до влади дієздатний уряд, який має довіру народу. І потім уже з ними починати мирні переговори, підписувати легітимні документи, які визнаватимуть у всьому світі", – сказав Путін.