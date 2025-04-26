Після Трампа Зеленський зустрівся з Макроном та Стармером
Зустріч Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського у Ватикані (Фото: X / Andrii Sybiha)

У Ватикані після розмови з очільником США Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський мав зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном та головою британського уряду Кіром Стармером. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами посадовця, Зеленський та Макрон поговорили тет-а-тет щодо подальших зусиль з досягнення миру.

Згодом Сибіга повідомив, що президент України продовжує активну роботу з союзниками, зустрічаючись віч-на-віч з прем'єр-міністром Британії.

Інших подробиць наразі немає.

Суспільне з посиланням на речника президента Сергія Никифорова пише, що також заплановано зустріч Зеленського з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зустріч Кіра Стармера та Володимира Зеленського (Фото: X / Andrii Sybiha)
Зустріч Кіра Стармера та Володимира Зеленського (Фото: X / Andrii Sybiha)

  • Напередодні Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

  • В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато".

  • Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".
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