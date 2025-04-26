Після Трампа Зеленський зустрівся з Макроном та Стармером

Президенти України та Франції поговорили тет-а-тет щодо подальших зусиль з досягнення миру

Зустріч Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського у Ватикані (Фото: X / Andrii Sybiha)

У Ватикані після розмови з очільником США Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський мав зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном та головою британського уряду Кіром Стармером. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами посадовця, Зеленський та Макрон поговорили тет-а-тет щодо подальших зусиль з досягнення миру.

Згодом Сибіга повідомив, що президент України продовжує активну роботу з союзниками, зустрічаючись віч-на-віч з прем'єр-міністром Британії.

Інших подробиць наразі немає.

Суспільне з посиланням на речника президента Сергія Никифорова пише, що також заплановано зустріч Зеленського з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зустріч Кіра Стармера та Володимира Зеленського (Фото: X / Andrii Sybiha)