Після Трампа Зеленський зустрівся з Макроном та Стармером
У Ватикані після розмови з очільником США Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський мав зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном та головою британського уряду Кіром Стармером. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За словами посадовця, Зеленський та Макрон поговорили тет-а-тет щодо подальших зусиль з досягнення миру.
Згодом Сибіга повідомив, що президент України продовжує активну роботу з союзниками, зустрічаючись віч-на-віч з прем'єр-міністром Британії.
Інших подробиць наразі немає.
Суспільне з посиланням на речника президента Сергія Никифорова пише, що також заплановано зустріч Зеленського з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Напередодні Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.
В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато".
- Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".