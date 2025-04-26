После Трампа Зеленский встретился с Макроном и Стармером

Президенты Украины и Франции поговорили тет-а-тет о дальнейших усилиях по достижению мира

Встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Ватикане (Фото: X / Andrii Sybiha)

В Ватикане после разговора с главой США Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и главой британского правительства Киром Стармером. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам чиновника, Зеленский и Макрон поговорили тет-а-тет о дальнейших усилиях по достижению мира.

Впоследствии Сибига сообщил, что президент Украины продолжает активную работу с союзниками, встречаясь один на один с премьер-министром Британии.

Других подробностей пока нет.

Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова пишет, что также запланирована встреча Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Встреча Кира Стармера и Владимира Зеленского (Фото: X / Andrii Sybiha)