После Трампа Зеленский встретился с Макроном и Стармером
В Ватикане после разговора с главой США Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и главой британского правительства Киром Стармером. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По словам чиновника, Зеленский и Макрон поговорили тет-а-тет о дальнейших усилиях по достижению мира.
Впоследствии Сибига сообщил, что президент Украины продолжает активную работу с союзниками, встречаясь один на один с премьер-министром Британии.
Других подробностей пока нет.
Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова пишет, что также запланирована встреча Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Накануне Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить многое".
- Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".