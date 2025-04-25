Віткофф та Путін обговорювали відновлення прямих переговорів між Україною та РФ – Кремль
Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф завершив зустріч з Володимиром Путіним у Москві. Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.
Путін і Віткофф зустрілися вже учетверте. Їхні переговори 25 квітня тривали три години.
За словами Ушакова, зустріч мала "конструктивний і корисний характер".
"Ця розмова дозволила додатково наблизити позиції Росії та США не тільки щодо України, але й щодо низки інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо української кризи, то йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками РФ та України", – додав він.
- 15 квітня 2025 року Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, що тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій".
- У відповідь 17 квітня Зеленський сказав, що Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони" й поширює наративи РФ.
- 18 квітня Віткофф сказав, що під час дискусії із Путіним той був "зациклений" на українській землі.