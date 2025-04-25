Віткофф та Путін обговорювали відновлення прямих переговорів між Україною та РФ – Кремль

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч тривала три години та мала "конструктивний і корисний характер"

Стів Віткофф у Кремлі (Фото: ЕРА / Пул Кремля)

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф завершив зустріч з Володимиром Путіним у Москві. Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.

Путін і Віткофф зустрілися вже учетверте. Їхні переговори 25 квітня тривали три години.

За словами Ушакова, зустріч мала "конструктивний і корисний характер".

"Ця розмова дозволила додатково наблизити позиції Росії та США не тільки щодо України, але й щодо низки інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо української кризи, то йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками РФ та України", – додав він.