Уиткофф и Путин обсуждали возобновление прямых переговоров между Украиной и РФ – Кремль
Стив Уиткофф в Кремле (Фото: ЕРА / Пул Кремля)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф завершил встречу с Владимиром Путиным в Москве. Помощник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.

Путин и Уиткофф встретились уже в четвертый раз. Их переговоры 25 апреля длились три часа.

По словам Ушакова, встреча носила "конструктивный и полезный характер".

"Этот разговор позволил дополнительно приблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины", – добавил он.

  • 15 апреля 2025 года Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Путиным заявил, что "ключ" к завершению войны против Украины – "пять территорий".
  • В ответ 17 апреля Зеленский сказал, что Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны" и распространяет нарративы РФ.
  • 18 апреля Уиткофф сказал, что во время дискуссии с Путиным тот был "зациклен" на украинской земле.
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