Уиткофф и Путин обсуждали возобновление прямых переговоров между Украиной и РФ – Кремль

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча длилась три часа и носила "конструктивный и полезный характер"

Стив Уиткофф в Кремле (Фото: ЕРА / Пул Кремля)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф завершил встречу с Владимиром Путиным в Москве. Помощник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.

Путин и Уиткофф встретились уже в четвертый раз. Их переговоры 25 апреля длились три часа.

По словам Ушакова, встреча носила "конструктивный и полезный характер".

"Этот разговор позволил дополнительно приблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины", – добавил он.