Трамп пригрозил Путину новыми санкциями после ударов РФ по Украине

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозил диктатору Владимиру Путину новыми санкциями после последних российских ударов по Украине. Такое сообщение политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп в очередной раз обвинил в начале российско-украинской войны своих предшественников Джо Байдена и Барака Обаму и отметил: "Я просто пытаюсь разгрести тот беспорядок, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок".

"Несмотря на все это, у Путина не было никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто обманывает меня, и с ним надо иметь дело по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций"? Слишком много людей гибнет!!!" - написал Трамп.

Следует отметить, что президент США не впервые угрожает Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.

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