В ракете, убившей 12 киевлян, большинство компонентов были произведены в США – Зеленский

Президент заявил, что все еще продолжается выяснение всех деталей по ракете, "но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

В северокорейской ракете, убившей 12 человек в Киеве в ночь на 24 апреля, обнаружили по меньшей мере 116 иностранных компонентов, большинство из которых было произведено американскими компаниями. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в настоящее время продолжается выяснение всех деталей по ракете, "но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи".

"Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение США о тишине в небе, на море и на фронте, а также предлагала сделать полной и продолжить тишину, что могла быть установлена на Пасху.

"Мы дали и прямое предложение России прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств – это первый приоритет", – подытожил президент.