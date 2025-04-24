Зеленский: Россия могла атаковать Киев ракетой из КНДР, проверяем это

Разбор завалов в Киеве (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

По предварительной информации, россияне во время массированной атаки по Украине, в частности, по Киеву, применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, украинские спецслужбы проверяют все детали. В случае если производство этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна, отметил Зеленский.

"Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе – только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие – ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", – отметил президент.

Читайте также Под российским обстрелом ночью была железнодорожная инфраструктура.

Он сообщил, что в Киеве продолжается спасательная операция в Святошинском районе, где россияне разрушили многоквартирный дом. Сейчас известно о 12 погибших и более 100 пострадавших.

Зеленский подчеркнул, что ни одна страна не должна оставаться наедине против таких угроз и напомнил, что во время массированного удара по городам 24 апреля Россия использовала более 200 средств поражения – ракет и ударных дронов.

По словам президента, нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Кремль должен пойти на полное и безусловное прекращение ударов.

"Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это значит, что Путин не боится... И чтобы реально обеспечить безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита. Спасибо всем в мире, кто помогает", – отметил Зеленский.

Перед этим Reuters со ссылкой на информацию собеседника в украинских военных кругах сообщало, что Россия ударила по Киеву ракетой, полученной от Северной Кореи. Вероятно, речь идет о KN-23.