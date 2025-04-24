"Пролежал более шести часов". В Киеве из-под завалов достали живого мужчину
Из-под завалов разрушенного в результате российской комбинированной атаки дома в Святошинском районе Киева достали живого мужчину. Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Павел Петров.
"Только что видели, как приезжала скорая медицинская помощь. Спасатели достали живого парня, предварительно до 30 лет. Находился он под завалами более шести часов", – сказал он.
По словам Петрова, мужчина был в сознании и отвечал на голоса спасателей, что помогло его найти.
"Мы делали там минуту тишины, и спасатели так и нашли его, потому что он отзывался на их голоса. И именно так мы определили, где он находится под завалами", – подытожил пресс-секретарь ГСЧС.
- В ночь на 23 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, в том числе пострадали Полтава, Одесса и Харьков. Днем 23 апреля Россия ударила дроном по автобусу в Марганце, в результате чего девять человек погибли, около 50 – пострадали.
- В ночь на 24 апреля Россия устроила массированную комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадал Киев. Подтверждена гибель девяти человек.