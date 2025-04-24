"Пролежал более шести часов". В Киеве из-под завалов достали живого мужчину

Предварительно, спасенному около 30 лет. Он был в сознании и отвечал на голоса спасателей

Последствия удара РФ по Киеву (Фото: ГСЧС)

Из-под завалов разрушенного в результате российской комбинированной атаки дома в Святошинском районе Киева достали живого мужчину. Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Павел Петров.

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"Только что видели, как приезжала скорая медицинская помощь. Спасатели достали живого парня, предварительно до 30 лет. Находился он под завалами более шести часов", – сказал он.

По словам Петрова, мужчина был в сознании и отвечал на голоса спасателей, что помогло его найти.

"Мы делали там минуту тишины, и спасатели так и нашли его, потому что он отзывался на их голоса. И именно так мы определили, где он находится под завалами", – подытожил пресс-секретарь ГСЧС.