Росія вгатила по автобусу в Марганці: дев'ять загиблих, 30 постраждалих – фото

Шестеро поранених і семеро загиблих – такі попередні наслідки чергової російської атаки на місто на Нікопольщині

Фото: Telegram Сергея Лысака

Російські окупанти завдали удару дроном-камікадзе по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровської області, вбивши людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

За попередньою інформацією, внаслідок російського терору загинули семеро людей. Ще шестеро – поранені.

ОНОВЛЕНО О 08:40. Збільшилась кількість загиблих у Марганці – відомо вже про дев'ятьох.

Також, як пише Лисак, "постійно" зростає кількість постраждалих. За інформацією на 08:30, їх 30.

Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, заявив голова ОВА.

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій пише про ворожий FPV-дрон, а не камікадзе.

Фото 18+.

Фото: Telegram Лисака

Фото: Telegram Лисака

Фото: Telegram Лисака

Також у ранковому зведенні про обстріли Дніпропетровщини Лисак повідомив, що FPV-дронами агресор цілив по Нікопольщині: райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Минулося без загиблих і поранених.

Нікопольщина регулярно потерпає від російських атак через близкість до тимчасово окупованих територій.

Марганець на мапі DeepState

Внаслідок російського терору безпілотниками в ніч проти 23 квітня також є наслідки в Полтаві, Одесі, Харкові і в Броварському районі, де палав готельно-ресторанний комплекс.