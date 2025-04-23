Росія вгатила по автобусу в Марганці: дев'ять загиблих, 30 постраждалих – фото
Російські окупанти завдали удару дроном-камікадзе по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровської області, вбивши людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За попередньою інформацією, внаслідок російського терору загинули семеро людей. Ще шестеро – поранені.
ОНОВЛЕНО О 08:40. Збільшилась кількість загиблих у Марганці – відомо вже про дев'ятьох.
Також, як пише Лисак, "постійно" зростає кількість постраждалих. За інформацією на 08:30, їх 30.
Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, заявив голова ОВА.
Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій пише про ворожий FPV-дрон, а не камікадзе.
Фото 18+.
Також у ранковому зведенні про обстріли Дніпропетровщини Лисак повідомив, що FPV-дронами агресор цілив по Нікопольщині: райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Минулося без загиблих і поранених.
Нікопольщина регулярно потерпає від російських атак через близкість до тимчасово окупованих територій.
Внаслідок російського терору безпілотниками в ніч проти 23 квітня також є наслідки в Полтаві, Одесі, Харкові і в Броварському районі, де палав готельно-ресторанний комплекс.
- У ніч проти 22 квітня росіяни випустили по Україні понад 50 ударних безпілотників та дронів-імітаторів.
- З 08:00 22 квітня та протягом дня росіяни атакували Україну 77 дронами різних типів.