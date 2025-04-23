У Броварах через російські БпЛА палав готельно-ресторанний комплекс – фото, відео
У ніч проти 23 квітня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема є наслідки у Броварському районі Київської області. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники ліквідували наслідки у Броварському районі – там внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Горіли дві окремо розташовані будівлі.
Минулося без постраждалих.
Київська обласна військова адміністрація повідомляла о 01:00, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА і українські сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Також внаслідок російського терору безпілотниками є наслідки в Полтаві, Одесі і Харкові.
ДОПОВНЕНО О 08:30. Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що руйнування торкнулись райцентру. Пожежі виникли на території закладу громадського харчування. Також пошкоджено, попередньо, чотири будинки у приватному секторі.
Внаслідок вибуху було зруйновано складське приміщення, бетонний паркан, вибиті шибки, двері та покрівля, вогнем знищено господарчу споруду.
ДОПОВНЕНО О 09:00. Станом на 08:35 у Броварському районі пошкоджено сім приватних будинків, господарську споруду та складське приміщення, передає Нацполіція. Внаслідок пожежі знищено дві дерев’яні будівлі ресторанного комплексу.
- У ніч проти 22 квітня росіяни випустили по Україні понад 50 ударних безпілотників та дронів-імітаторів.
- З 08:00 22 квітня та протягом дня росіяни атакували Україну 77 дронами різних типів.