Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
У ніч проти 22 квітня росіяни випустили по Україні понад 50 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, є наслідки у двох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 21:00 21 квітня росіяни атакували Україну 54 БпЛА різних типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (тимчасово окупований Крим).
Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Київська області.
У Одесі в результаті атаки постраждали троє людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі.
Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих немає.
У Бучанському районі унаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражі.
Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.
Військові зазначили, що з 08:00 22 квітня почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.
- 19 квітня Путін оголосив "Великоднє перемир'я". Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
- Зеленський повідомив, що протягом 20 квітня Росія порушили "Великоднє перемир'я" 2935 разів. Було також здійснено 96 штурмів.
- У ніч на 21 квітня Росія вдарила по Україні трьома ракетами та 96 дронами різних типів.