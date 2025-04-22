Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Наслідки атаки на Одесу (Фото: Одеська обласна прокуратура)

У ніч проти 22 квітня росіяни випустили по Україні понад 50 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, є наслідки у двох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 21:00 21 квітня росіяни атакували Україну 54 БпЛА різних типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Київська області.

У Одесі в результаті атаки постраждали троє людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі.

Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Одеська обласна прокуратура
Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Одеська обласна прокуратура
Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Одеська обласна прокуратура
Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Одеська обласна прокуратура

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих немає.

У Бучанському районі унаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражі.

Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Київська ОВА
Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Київська ОВА
Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях
Фото: Київська ОВА

Військові зазначили, що з 08:00 22 квітня почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Читайте також
ОВА: Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонської області. Ситуація залишається небезпечною
війнаБПЛАпподронова атака