Росіяни вночі атакували Україну 54 БпЛА: є наслідки у двох областях

Наслідки атаки на Одесу (Фото: Одеська обласна прокуратура)

У ніч проти 22 квітня росіяни випустили по Україні понад 50 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, є наслідки у двох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 21:00 21 квітня росіяни атакували Україну 54 БпЛА різних типів. Райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Київська області.

У Одесі в результаті атаки постраждали троє людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих немає.

У Бучанському районі унаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражі.

Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Військові зазначили, що з 08:00 22 квітня почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.