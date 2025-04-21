ОВА: Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонської області. Ситуація залишається небезпечною
Росіяни активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту саму місцевість артилерією.
"Це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше – це може врятувати вам життя", – зазначив голова ОВА.
Прокудін також закликав мешканців не фільмувати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото, за його словами, ворог може використати для коригування вогню.
Окрім цього, подібними діями на небезпеку наражаються ті, хто приїжджає рятувати, розбирати завали та гасити пожежі.
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