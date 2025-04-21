ОВА: Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонської області. Ситуація залишається небезпечною

Обстріл Херсонської області (Фото: t.me/olexandrprokudin)

Росіяни активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту саму місцевість артилерією.

"Це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше – це може врятувати вам життя", – зазначив голова ОВА.

Прокудін також закликав мешканців не фільмувати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото, за його словами, ворог може використати для коригування вогню.

Окрім цього, подібними діями на небезпеку наражаються ті, хто приїжджає рятувати, розбирати завали та гасити пожежі.