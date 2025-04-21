Зеленський після "перемир'я" заявив, що надалі Україна відповідатиме на дії РФ дзеркально

Президент оголосив загальну кількість порушень окупантами російської ж обіцянки тиші у Великдень і розповів, що буде далі

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Після "Великоднього перемир'я" Україна у війні й надалі діятиме дзеркально – підтримуватиме тишу, де вона наявна, та відповідатиме на російські обстріли. Про це заявив президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського станом на 00:00, після закінчення Великодня.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – написав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни протягом 20 квітня порушили "Великоднє перемир'я" 2935 разів.

Ворог здійснив найбільше обстрілів і штурмів на Покровському напрямку, не діяло запропоноване Росією "Великоднє перемир'я" і на Курському напрямку.

Загалом по фронту російські окупанти здійснили 96 штурмів та 1882 рази обстріляли українські позиції. Росіяни 812 разів застосували важке озброєння і більш ніж 950 разів – FPV-дрони.

Ввечері 20 квітня президент також заявив, що протягом дня Росія не відповіла на пропозицію України про 30-денне повне припинення вогню після Великодня, продовження режиму припинення вогню в небі щодо цивільної інфраструктури та припинення ударів ракетами й дронами.

19 квітня Путін оголосив "Великоднє перемир'я". Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.

Того самого дня Сибіга заявив, що Україна хоче побачити, як російські сили "дійсно припинять вогонь на всіх напрямках".

У Європі заявили, що хочуть побачити від Росії реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого перемир'я.

Зеленський повідомив, що після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало.

20 квітня Росія порушувала "Великоднє перемир'я", збільшуючи кількість обстрілів. Напередодні завершення "Великоднього перемир'я" Пєсков заявив про відсутність наказу Путіна його продовжити.