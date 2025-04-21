Зеленский после "перемирия" заявил, что Украина будет отвечать на действия РФ зеркально

Президент объявил общее количество нарушений оккупантами российского же обещания тишины в Пасху и рассказал, что будет дальше

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

После "Пасхального перемирия" Украина в войне и дальше будет действовать зеркально – будет поддерживать тишину, где она существует, и будет отвечать на российские обстрелы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, заслушав доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского по состоянию на 00:00, после окончания Пасхи.

"Характер украинских действий и дальше будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", – написал Зеленский.

Он отметил, что россияне на протяжении 20 апреля нарушили "Пасхальное перемирие" 2935 раз.

Враг совершил больше всего обстрелов и штурмов на Покровском направлении, не действовало предложенное Россией "Пасхальное перемирие" и на Курском направлении.

В целом по фронту российские оккупанты совершили 96 штурмов и 1882 раз обстреляли украинские позиции. Россияне 812 раз применили тяжелое вооружение и более 950 раз – FPV-дроны.

Вечером 20 апреля президент также заявил, что на протяжении дня Россия не ответила на предложение Украины о 30-дневном полном прекращении огня после Пасхи, продлении режима прекращения огня в небе касательно гражданской инфраструктуры и прекращении ударов ракетами и дронами.

19 апреля Путин объявил "Пасхальное перемирие". Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при условии реального прекращения огня Россией.

В тот же день Сибига заявил, что Украина хочет увидеть, как российские силы "действительно прекратят огонь по всем направлениям".

В Европе заявили, что хотят увидеть от России реальное прекращение агрессии и четкие действия для продолжительного перемирия.

Зеленский сообщил, что после введения "Пасхального перемирия" Россия продолжила атаки, но количество боев уменьшилось.

20 апреля Россия нарушала "Пасхальное перемирие", увеличивая количество обстрелов. В преддверии завершения "Пасхального перемирия" Песков заявил об отсутствии приказа Путина его продолжить.