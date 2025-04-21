Росія атакувала Україну ракетами та майже сотнею дронів: є наслідки – фото

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає

ЗСУ (Ілюстративне фото: 242 Центр підготовки підрозділів)

У ніч на 21 квітня Росія вдарила по Україні трьома ракетами та 96 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 42 ворожі БпЛА, постраждали кілька регіонів, повідомили Повітряні сили України.

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З 02:00 ворог завдав ударів протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму по Херсонській області та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітря над Чорним морем по Миколаєву.

Дрони окупанти запускали з напрямків міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних дронів різних типів, зокрема "шахедів", на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда, понівечений дачний будинок. У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Межівській громаді Синельниківського району ударом FPV-дрона пошкоджено інфраструктуру. Також ворог вдарив КАБами по Новопавлівській громаді, а Марганець обстріляв з важкої артилерії.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Підгородненська громада (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Підгородненська громада (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у селі Хотімля Чугуївського району внаслідок атаки дроном "Молнія" пошкоджено вантажний автомобіль та автокран. В селі Ківшарівка Куп'янського району через атаку "шахедом" палали вісім квартир з другого по пʼятий поверх на площі 320 кв. м. Загалом згоріло 36 квартир на загальній площі близько 1600 кв. м.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що росіяни атакували регіон на світанку. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, інформації про постраждалих чи інші руйнування не надходило.