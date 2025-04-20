У Костянтинівці Донецької області рятувальникам вдалося вилучити тіла двох загиблих з-під завалів будинку після російського авіаудару 19 квітня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Напередодні, у суботу, загарбники завдали удару по житловому сектору міста й спричинили руйнування приватного будинку.

Під час розбору завалів РФ неодноразово обстрілювала місце проведення робіт – і їх доводилося призупиняти.

Вилучити тіла загиблих чоловіка та жінки вдалося лише вранці 20 квітня.

На місці атаки працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники міської військової адміністрації.

"Костянтинівка щодня потерпає від обстрілів. Бережіть себе — евакуюйтеся!" – наголосили у ДСНС.