В Константиновке Донецкой области спасателям удалось изъять тела двух погибших из-под завалов дома после российского авиаудара 19 апреля. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Накануне, в субботу, захватчики нанесли удар по жилому сектору города, что повлекло за собой разрушение частного дома.

Во время разбора завалов РФ неоднократно обстреливала место проведения работ – и их приходилось приостанавливать.

Изъять тела погибших мужчины и женщины удалось только утром 20 апреля.

На месте атаки работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители городской военной администрации.

"Константиновка каждый день страдает от обстрелов. Берегите себя – эвакуируйтесь!" – подчеркнули в ГСЧС.