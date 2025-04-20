Спасателям удалось достать тела двух погибших в Константиновке после российской атаки
В Константиновке Донецкой области спасателям удалось изъять тела двух погибших из-под завалов дома после российского авиаудара 19 апреля. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Накануне, в субботу, захватчики нанесли удар по жилому сектору города, что повлекло за собой разрушение частного дома.
Во время разбора завалов РФ неоднократно обстреливала место проведения работ – и их приходилось приостанавливать.
Изъять тела погибших мужчины и женщины удалось только утром 20 апреля.
На месте атаки работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители городской военной администрации.
"Константиновка каждый день страдает от обстрелов. Берегите себя – эвакуируйтесь!" – подчеркнули в ГСЧС.
- 19 апреля после обеда россияне совершили авиаудары по Константиновке, также известно о раненом в городе. Вечером захватчики ударили по Запорожской области – есть раненый.
- В тот же день оккупанты ударили восемью дронами по многоэтажке в Херсоне – загорелись семь квартир. РФ атаковала и другие населенные пункты области.
- 20 апреля в Донецкой области российские оккупационные войска атаковали FPV-дронами эвакуационное авто с гражданскими гуманитарной миссии "Пролісок".